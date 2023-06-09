2023/06/09 | 17:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن نادي ريال مدريد الاسباني،اليوم الجمعة، إبرام ثاني صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الحالي.وتعاقد الفريق الملكي مع فران جارسيا من صفوف رايو فاليكانو، لمدة 4 مواسم.وكان ريال مدريد قد أنجز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال مدريد يعلن رسمياً عن صفقة جديدة المركز الخبري الوطني.

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