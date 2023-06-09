السيسي يقدم عرضا لموزمبيق

2023/06/09 | 17:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي،اليوم الجمعة، أن مصر لديها خبرات جيدة في مجال المشروعات المختلفة وخلال الـ 8 سنوات الماضية كان لها خطة استراتيجية طويلة متطورة.وقال السيسي، خلال مؤتمر […]

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