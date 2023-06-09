"بطل حقيبة الظهر".. شاب يلفت الأنظار في فرنسا بعد مواجهة منفذ هجوم آنسي

2023/06/09 | 17:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار شاب فرنسي يبلغ من العمر 24 عامًا ضجة في فرنسا لإظهاره شجاعة كبيرة خلال الهجوم بالسكين في مدينة آنسي الفرنسية، الخميس، بعد محاولته إيقاف المشتبه به بحقيبة ظهر

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