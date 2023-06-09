"فجوة رقمية".. أين العرب من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

2023/06/09 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي، سالي حمود، إن هذه التكنولوجيا تتطور بدرجة كبيرة جدًا، وفي العالم العربي هناك تباين كبير بين الدول في تعاملها مع الذكاء الاصطناعي، حيث هناك دول السعودية والإمارات وقطر التي تتقدم بسرعة كبيرة في هذا المجال، وأضافت في تصريحات لموقع الحرة: "البلدان الأخرى متواضعة في هذا المجال".

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