السوداني يؤكد إلزام كردستان بتصدير النفط عبر “سومو” .. ماذا عن تركيا؟

2023/06/09 | 17:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب، عن ائتلاف دولة القانون، محمد سعدون السوداني، اليوم الجمعة، ان اقليم كردستان أصبح ملزما بتصدير النفط من خلال شركة سومو، لافتا الى ان تركيا ستكون ملزمة بعدم السماح بأي صادرات من الاقليم الا من خلال ما يصدر عبر الشركة المذكورة.

وقال السوداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قرار نادي باريس الزم الاقليم بعدم تصدير النفط خارج سلطة بغداد، حيث كانت الصادرات النفطية التي تخرج من كردستان غير معلومة الوجهة، ولم تكن بغداد تعلم بطبيعة الجهة التي يصل لها نفط الاقليم”.

واضاف ان “الاطراف السياسية في بغداد يهمها جدا السيطرة على الصادرات النفطية التي تخرج من الاقليم، لتكون مصدرة عبر شركة سومو وليس لحكومة الاقليم سلطة على هذه الصادرات، كي تكون معلومة الكمية والجهة التي تذهب اليها تلك الصادرات”.

وبين ان “تصدير نفط الاقليم من خلال شركة سومو سيلزم تركيا بعدم استيراد نفط كردستان الا من خلال الشركة المذكورة، وهو ما يعيد الامور الى نصابها بما يجعل النفط للشعب العراقي وفقا للدستور”.

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