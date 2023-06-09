نازحون : وزارة الهجرة لا تدفع اجور نقل العوائل كما روجت مؤخراً

2023/06/09 | 17:31 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك اعلنت وزارة الهجرة قبل أسبوع بانها ستتكفل اجور نقل العوائل النازحة من اقليم كردستان الى قضاء سنجار، لكن بحسب مصادر ايزيدي24 فإنها لا تدفع اي دينار و لحجج غير مقنعة.و قال العائد “احمد علي” و هو اسم مستعار ل”ايزيدي24″،” قبل ايام قررنا العودة و اكملنا الإجراءات الرسمية و كتب العودة و …

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