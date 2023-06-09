النزاهة: صدور أمر استقدام  بحق محافظي بغداد الأسبقين لإضرارهما المال العام

2023/06/09 | 17:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدام بحق مسؤولين أسبقين في محافظة بغداد؛ على خلفيَّة تهمة إلحاق الضرر العمدي بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين،؛ إثر التهمة الموجهة إليهما المتضمنة إضرارهما عمداً بالمال العام.

وأردفت الدائرة مبينة أن القضيَّة التي جراءها صدر أمر الاستقدام بحق المحافظين هي وجود شبهات فساد مالي وإداري في المحافظة، موضحة أن تلك الشبهات تتعلق بقيام المحافظة بالتعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ مشاريع إنشاء (١٨) سيطرة أمنيَّة في العاصمة بغداد.

وأضافت إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل.

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