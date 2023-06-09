لليوم الثاني على التوالي.. وزير الداخلية يواصل جولته في إقليم كوردستان العراق ويزور حلبجة ويلتقي المسؤولين فيها

2023/06/09 | 17:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لليوم الثاني على التوالي..يواصل وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري جولته الميدانية في إقليم كوردستان العراق، إذ زار سيادته، اليوم الجمعة، محافظة حلبجة والتقى محافظها، كما زار عددا من المعالم الموجودة هناك.واجتمع السيد الوزير مع المسؤولين فيها، فضلا عن مديري المرور، والإقامة، واستمع الى أهم احتياجاتهم ومطالبهم، بما يضمن نجاح العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وأكد سيادته أن القريب العاجل سيشهد افتتاح عدة دوائر للوزارة في حلبجة من بينها دائرة الأحوال المدنية، والجوازات، والإقامة.وفي غضون ذلك زار السيد الوزير اللواء الحادي والعشرين لقوات الحدود، وعقد اجتماعاً مع عدد من الضباط والمنتسبين، واستمع الى إيجاز مفصل عن أهم الواجبات والمهام التي يقوم بها.وشدد سيادته على أهمية تكثيف الجهود، والمتابعة من أجل تأمين الحدود، ومنع عمليات التهريب، ومكافحة المخدرات.

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