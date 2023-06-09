2023/06/09 | 17:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حدد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوچر، اليوم الجمعة، مواد الموازنة التي يدور حولها الخلاف، مؤكدا أن التسوية لم تحصل بعد.

وقال كوچر في حديث صحفي، إن "الخلاف يجري حول المادتين 13 و 14 في الموازنة".

وأضاف، أن "التسوية لم تحصل لحد الآن بشكل نهائي وهناك تفاهمات ترجمت إلى نصوص للمادتين وهي ايضا عليها ملاحظات لم يتفق عليها الحزب الديمقراطي".

وأوضح، أن "تلك المواد تتحدث عن تسليم النفط كردستان وكيفية حساب حصة الإقليم منه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الخلاف في الموازنة حول نفط وحصة الاقليم) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: الخلاف في الموازنة حول نفط وحصة الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).