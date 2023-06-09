الاتحاد العراقي يحدد موعد قمة كلاسيكو الدوري

2023/06/09 | 17:54 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمعة، في بيان له، عن موعد مباراة الكلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء، حيث ستقام المواجهة يوم 23 من الشهر الجاري، على ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد، لحساب الجولة الـ33 من مسابقة الدوري.

وقررت لجنة المسابقات، استئناف مسابقة الدوري العراقي في الـ22 من الشهر الجاري، بعد انتهاء التوقف الدولي، إذ يختم "أسود الرافدين" يوم 20 من الشهر ذاته معسكرهم في إسبانيا بلقاء ودي مع بطل جبل طارق، وقبله مواجهة كولومبيا على ملعب "ميستايا" الخاص بنادي فالنسيا الإسباني.

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ويملك الفريقان حظوظاً في المنافسة على لقب الدوري العراقي، حيث يحتل فريق القوة الجوية الترتيب الثاني خلف الشرطة المتصدر (67)، برصيد 65 نقطة، فيما يأتي الزوراء ثالثاً، وفي جعبته 57 نقطة.

يذكر أن لقاء الذهاب، والذي جاء لحساب الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري العراقي، كان قد انتهى بالتعادل السلبي.

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