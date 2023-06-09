توضيح هام من المالية النيابية بشأن فرض ضريبة على اسعار المشتقات النفطية

2023/06/09 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضح مصدر في اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، ملابسات المادة 42 من قانون الموازنة، والمتعلقة بفرض ضرائب ورسوم على المشتقات النفطية.

وقال المصدر النيابي لـ"بغداد اليوم"، ان "الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية لن تفرض على المواطن بل ستتحملها شركات المصافي وشركة توزيع المنتجات النفطية والتي تؤدي الى تقليل ارباح هذه الشركات، ويتم نقل عوائد هذه الرسوم والضرائب الى خزينة الدولة".

ويبين المصدر أن "ارباح هذه الشركات كانت توزع سياسياً كهبات ومنح وسلات غذائية وحوافز للموظفين، وستدخل الى خزينة الدولة بعد تطبيق هذه المادة في الموازنة".

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