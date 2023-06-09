تغطية مستمرة لجلسة التصويت على الموازنة الثلاثية

2023/06/09 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تواكب "بغداد اليوم"، تطورات جلسة استكمال التصويت على الموازنة، وتنقل التطورات اولا بأول عبر سلسلة مراسليها ومصادرها.

-اجتماع مغلق يعقد حالياً ما بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله وزعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس اللجنة المالية، رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عطوان العطوان

-استمرار اجتماعات جانبيه لرؤساء الكتل السياسية

-اتفاق اولي على عقد جلسة استكمال التصويت على قانون الموازنة الساعة 6 مساء، في حال توصلت القوى السياسية لحسم الخلافات، وبخلاف ذلك صعوبة في عقد الجلسة

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