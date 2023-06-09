شاسوار ينتقد محاولة اضعاف الاقليم: نهدف للاصلاح لا العودة للصفر

2023/06/09 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، اليوم الجمعة، ان محاولة اضعاف الاقليم "ليست شجاعة"، مشيرا الى ان هدفنا الاصلاح السياسي والاداري وليست العودة لنقطة الصفر.

وذكر عبد الواحد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ليست هناك شجاعة في محاولة إضعاف الإقليم ومؤسساتها، ويمكن للجميع تدمير الأشياء، ولكن يمكن فقط للأصلاء والقادة إصلاح بلادهم وتطويرها بدلاً من تدميرها".

واضاف ان "حلمنا هو الرفاهية للشعب والتغيير في النظام السياسي والإداري للمنطقة نحو مؤسسات قوية، على أرض مستقرة، وليس العودة إلى الصفر".

وتابع انه "سنعارض أي محاولة من هذا القبيل في المستقبل.



ولن نتنازل عن حقوق المواطنين في البرلمان بما في ذلك عودة الرواتب المتأخرة".

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