2023/06/09 | 18:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد مجلس النواب، اليوم الجمعة، الساعة السادسة مساء موعداً لانعقاد جلسة استكمال التصويت على الموازنة.وقال مراسل /المركز الخبري الوطني/ إن “مجلس النواب قرر تأجيل جلسته المخصصة لاستكمال التصويت على الموازنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يحدد الساعة السادسة مساءً موعداً لعقد جلسة الموازنة المركز الخبري الوطني.

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