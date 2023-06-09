قيادي في الاطار: ضوء أخضر لتمرير الموازنة اليوم

2023/06/09 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الجمعة، وجود "ضوء أخضر" بتمرير ما تبقى من مشروع قانون الموازنة المالية.

وقال العتبي لـ(بغداد اليوم) :"هناك خلافات وتباين في وجهات النظر في 7 مواضيع ضمن ما تبقى من بنود موازنة 2023 وتم وضع حلول موضوعية لخمسة منها في الاجتماعات التي بدأت منذ 3 ساعات في مجلس النواب بحضور رئيس تحالف فتح هادي العامري وقوى سياسية أخرى".

وأضاف، ان "الإطار التنسيقي بشكل عام أعطى ضوءاً أخضر بتمرير ما تبقى من موازنة 2023 "مستبعداً "تأجيل الجلسة التي ستعقد بعد الساعة الثامنة من مساء اليوم وفق التوقعات".

وأشار العتبي الى، ان "التوافق هو سيد الموقف في تمرير موازنة 2023 حتى الآن" مؤكداً "بان الاجتماع الاخير في مجلس النواب لممثلي القوى السياسية عالج الجزء الاكبر من الخلافات وتباين الاراء".

وكان من المقرر ان يعقد مجس النواب جلسته اليوم في الساعة الواحدة بعد الظهر لكنها تأخرت بسبب استمرار المشاورات والمباحثات بين القوى السياسية لحل الخلافات في بعض بنود الموازنة المالية التي شرع البرلمان بالتصويت على بعض موادها في الليلة الماضية.

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