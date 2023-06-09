مستشار السوداني يحذر من تناقل قصص واخبار غير دقيقة عن الموازنة

2023/06/09 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، وجود محاولات لتناقل اخبار عن الموازنة تتعارض مع برنامج الحكومة، معتبرا ان هدفها تضليل الرأي العام.

وقال الركابي في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، ان "محاولات تناقل قصص واخبار غير دقيقة عن الموازنة تعارض البرنامج الحكومي وإلقاء اللوم على الحكومة الهدف منه واضح هو تضليل الرأي العام والتلاعب بعواطف المواطن".

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