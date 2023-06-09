2023/06/09 | 18:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة المستشار الركابي: الموازنة اعدت لخدمة المواطن لا ضده أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشار الركابي: الموازنة اعدت لخدمة المواطن لا ضده) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستشار الركابي: الموازنة اعدت لخدمة المواطن لا ضده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).