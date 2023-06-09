ثلاثة أطفال لاجئين سيدخلون مع حكام نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول

2023/06/09 | 18:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سينضم ثلاثة لاجئين، إلى الحكام أثناء دخولهم إلى أرضية ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة إسطنبول التركية، السبت.

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