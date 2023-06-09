2023/06/09 | 19:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انهى مجلس النواب ، اليوم الجمعة، القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي ان “البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب”.

وكان رئيس مـجـلـس الـنـواب محمد الحلبوسي، افتتح اليوم الجمعة، أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٩) الخصصة لاستكمال التصويت على مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)، بحضور ١٨٠ نائب.

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