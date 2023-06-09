2023/06/09 | 19:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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باشر مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم الجمعة، بالقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي ان “البرلمان يبدا بالقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب “.

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