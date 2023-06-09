واشنطن تعلن مساعدة عسكرية جديدة لكييف بقيمة ملياري دولار

2023/06/09 | 19:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل خصوصا معدات للدفاع الجوية وذخائر بقيمة تناهز ملياري دولار.

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