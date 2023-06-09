تطورات جلسة استكمال التصويت على الموازنة اولا باول

2023/06/09 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تواكب "بغداد اليوم"، تطورات جلسة استكمال التصويت على الموازنة، وتنقل التطورات اولا بأول عبر سلسلة مراسليها ومصادرها.

-اجتماع مغلق يعقد حالياً ما بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله وزعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس اللجنة المالية، رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عطوان العطوان

-استمرار اجتماعات جانبيه لرؤساء الكتل السياسية

-اتفاق اولي على عقد جلسة استكمال التصويت على قانون الموازنة الساعة 6 مساء، في حال توصلت القوى السياسية لحسم الخلافات، وبخلاف ذلك صعوبة في عقد الجلسة

-مجلس النواب يقرع جرسه إيذاناً لبدء جلسة الموازنة

-توافد أعضاء البرلمان إلى الجلسة تمهيداً لعقدها واستكمال تمرير مواد الموازنة الثلاثية

-مجلس النواب يفتتح جلسته لاستكمال التصويت على مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)، بحضور ١٨٠ نائباً

-نواب الديمقراطي الكردستاني ينسحبون من الجلسة ويعقدون اجتماعا مع وزيري الخارجية والاسكان داخل مقر الكتلة الديمقراطي الكردستاني

-رؤساء الكتل في الاطار التنسيقي مازلوا يعقدون اجتماعا خارج قاعة مجلس النواب

-جلسة مجلس النواب توقفت حالياً لوجود اجتماعات للقوى السياسية كافة وكل كتلة بمفردها تجتمع لحسم مواقفها النهائية من الجلسة والمضي على استكمال التصويت على قانون الموازنة

-مشادة كلامية بين نواب من الاطار التنسيقي وبعض نواب الحزب الديمقراطي بشأن فقرات الموازنة الخلافية الخاصة بالاقليم واصواتهم تتعالى لخارج القاعة

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