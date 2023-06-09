مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال أعضاء البرلمان

2023/06/09 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أنهى مجلس النواب، القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب.

وعقد مجلس النواب مساء اليوم جلسته لاستكمال التصويت على باقي بنود مشروع قانون الموازنة المالية بحضور 180 نائباً.

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