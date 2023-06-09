لأول مرة بعد 2003.. ديالى تخلو من (غزوات الحنطة)

2023/06/09 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، خلو سجل الأحداث الأمنية في محافظة ديالى مما اسماه بـ"غزوات الحنطة".

وقال القيادي في الحشد، صادق الحسيني، لـ(بغداد اليوم)، ان :"محاصيل الحنطة كانت هدفاً دائماُ لجماعات متطرفة بعد 2003 بهدف قطع مصادر رزق الاهالي والضغط عليهم من اجل فرض أتاوات والحصول على دعم".

واضاف، ان "موسم 2023 كان مختلفا في ديالى بعد عدم تسجيل ما يعرف بـ(غزوات الحنطة) وهي هجمات تقوم به خلاياه نائمة بهدف اضرام النيران في حقول المزارعين لتكبيدهم خسائر مادية خاصة وان المحصول يمثل العامود الفقري للقطاع الزراعي في المحافظة".

واشار الى ان "50% من حقول الحنطة كانت تحت حراسة مباشرة من قبل ألوية الحشد الشعبي وعدم تسجيل اي خروقات تعني نجاح خطط الحماية المبكرة التي شملت قرابة 360 الف دونم".

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