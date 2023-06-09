مجلس النواب يفتتح جلسته لاستكمال التصويت على الموازنة

2023/06/09 | 19:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح مجلس النواب، الجمعة، جلسته

لاستكمال التصويت على مواد مشروع قانون

الموازنة العامة الاتحادية للسنوات

المالية الثلاث (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)،

بحضور ١٨٠ نائب.

يتبع ..

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