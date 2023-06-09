شاهد بالفيديو.. البرلمان العراقي يبدأ عقد جلسة استكمال التصويت على مشروع الموازنة

2023/06/09 | 19:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Zize5nV_YxU

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