2023/06/09 | 19:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نفذ لاجئ سوري هجوما بطعن أربعة أطفال يبلغ أكبرهم ثلاث...

ظهرت المقالة لاجئ سوري يطعن 4 اطفال في فرنسا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاجئ سوري يطعن 4 اطفال في فرنسا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاجئ سوري يطعن 4 اطفال في فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).