احداث جلسة الموازنة.. النائب عن العصائب ثامر ذيبان: الموازنة ستمرر دون حضور نواب الديمقراطي ومواد الإقليم ستوضع نصوصها وفقا للدستور والقانون

2023/06/09 | 19:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: احداث جلسة اقرار الموازنة..لحظة بلحظة: النائب عن العصائب ثامر...

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النائب عن العصائب ثامر ذيبان: الموازنة ستمرر دون حضور نواب الديمقراطي ومواد الإقليم ستوضع نصوصها وفقا للدستور والقانون أولاً على المسلة.

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