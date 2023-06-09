انضمام مفاوضي الديمقراطي الكردستاني إلى اجتماع العامري والحلبوسي وشواني

2023/06/09 | 20:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إفاد مصدر برلماني، اليوم الجمعة، أن “مفاوضي الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني وفؤاد حسين انضما الى اجتماع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومفاوض الاتحاد الوطني خالد شواني ورؤساء كتل الاطار التنسيقي في كافتيريا البرلمان”.

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