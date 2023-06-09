مصدر نيابي: اتفاق الحزبين الكرديين على فقرة الرواتب المدخرة بالموازنة

2023/06/09 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر نيابي، باتفاق الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) على مسألة خلافية تخص اقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة المالية.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان الحزبين "اتفقا على المضي بفقرة توزيع 10% من الرواتب المدخرة للموظفين".

يشار الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني، كان يعارض تخصيص 10% من حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية لدفع رواتب موظفي الاقليم (رواتب الادخار)، بينما أيد الاتحاد الوطني الكردستاني ذلك.

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