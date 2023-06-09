تربية ديالى تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي

2023/06/09 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت مديرية تربية ديالى، عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي / الدور الاول للعام الدراسي 2022 / 2023.

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