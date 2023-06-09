شاهد بالفيديو.. تغطية لآخر تطورات حول التصويت على الموازنة الثلاثية | الحصاد الاخباري

2023/06/09 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KkSHsCduufk

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