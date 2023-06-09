امانة مجلس الوزراء: توجه لتوزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية على المواطنين

2023/06/09 | 20:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الجمعة، أن مشروع مدينة الصدر

الجديدة من أهم المشاريع الاستراتيجية

التي تدعم الشرائح الفقيرة، وفيما كشفت

عن وجود نية لتوزيع 500 ألف قطعة أرض

سكنية على المستحقين

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