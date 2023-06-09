"إخلال النصاب" يوقف جلسة التصويت على الموازنة

2023/06/09 | 20:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بتوقف

جلسة مجلس النواب المخصصة لتمرير مشروع

قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن جلسة البرلمان لتمرير

الموازنة توقفت؛ نتيجة الإخلا

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