2023/06/09 | 20:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: رد محافظ بغداد الاسبق علي محسن التميمي، الجمعة، على الاخبار...

ظهرت المقالة جدل بين محافظي بغداد السابقين: من وقع عقود السيطرات الفاسدة أولاً على المسلة.

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