استقالة محاميين من فريق الدفاع عن ترامب

2023/06/09 | 20:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال محاميان من فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية إساءة التعامل مع الوثائق السرية، فيما تم توجيه تهم لأحد مساعدي البيت الأبيض السابقين بعد يوم واحد من توجيه تهم فيدرالي لترامب.

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