2023/06/09 | 20:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qn4ctJMqUEU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. Copy of البرلمان العراقي يبدأ عقد جلسة استكمال التصويت على مشروع الموازنة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. Copy of البرلمان العراقي يبدأ عقد جلسة استكمال التصويت على مشروع الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).