2023/06/09 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استأنف مجلس النواب، اليوم الجمعة، التصويت على مشروع قانون الموازنة.وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “مجلس النواب وبرئاسة مـحـمـد الحلبوسي استأنف التصويت على مشروع قانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يستأنف التصويت على مشروع قانون الموازنة المركز الخبري الوطني.

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