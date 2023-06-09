2023/06/09 | 20:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ بالفعل، لكن دون تحقيق نجاحات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يدعي أن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ بالفعل.. ويتحدث عن النتائج) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يدعي أن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ بالفعل.. ويتحدث عن النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).