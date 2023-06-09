الأنبار: اعتقال متهم حاول بيع أعضاء بشرية لزبائن في السليمانية وإيران

2023/06/09 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، الجمعة، اعتقال متهم حاول بيع أعضاء بشرية لزبائن في السليمانية وإيران.

وقالت القيادة في بيان انه “بالمتابعه الحثيثة من قبل أبطال قسم مكافحة إجرام الأنبار/ مكتب مكافحة إجرام الفلوجة من خلال ورود معلومات من أحد المصادر بوجود شخص يقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وجمع متبرعين لبيع الكلى لقاء مبالغ مالية بالتنسيق مع مشترين الأعضاء البشرية في محافظة السليمانية وإيران”.

واضاف البيان “وبناءً على تلك المعلومات تم استدراج المتهم وبعد استحصال الموافقات القانونية الأصولية وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار تم نصب كمين محكم من قبل مكتب مكافحة إجرام الفلوجة حيث تم القاء القبض على المتهم (ص.ح.خ.ح) في قضاء الفلوجة وبعد فحص جهاز الهاتف العائد إلى المتهم تم العثور على مراسلات لعدة أشخاص وتعاملات في الاتجار بالأعضاء البشري”.

وتابع “عرضت الكيفية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهم وفق أحكام الماده ٦/ ثالثاً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢ “.

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