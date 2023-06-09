برئاسة الحلبوسي.. البرلمان يستأنف التصويت على مشروع قانون الموازنة

2023/06/09 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استانف مجلس النواب برئاسة رئيس البرلمان مـحـمـد الحلبوسي ، الجمعة، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥).

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان “مجلس النواب وبرئاسة مـحـمـد الحلبوسي يستأنف التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥)”.

وكان رئيس مـجـلـس الـنـواب محمد الحلبوسي، افتتح اليوم الجمعة، أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٩) المخصصة لاستكمال التصويت على مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)، بحضور ١٨٠ نائب.

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