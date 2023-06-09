2023/06/09 | 21:07 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط تعلن إطلاق 3750 حصة وقودية للمولدات الأهلية غير المسجلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/09 | 21:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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