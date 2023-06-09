القيسي: الحكومة ستطعن بضريبة كارتات الهاتف النقال في الموازنة

2023/06/09 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع النائب عن كتلة تحالف عزم، محمود حسيت القيسي، عدم تمرير فقرة ضريبة كارتات تعبئة الهاتف النقال في مشروع قانون الموازنة المالية.

وقال القيسي في تغريدة بتويتر :"فرض ضريبة تعبئة الهاتف النقال في الموازنة يخالف توجهات الحكومة؛ وليس من المستبعد أن تقوم الحكومة بالطعن بها وفق السياقات القانونية".

وأضاف ان "الحكومة وضعت في أولوياتها معالجة الفقر ؛ واتخذت في جلساتها الأولى قراراً بخفض سعر أرصدة الهاتف النقال، ولا يمكن قبول إعادتها مرّة أخرى".

يشار الى ان مجلس الوزراء قرر في 22 تشرين الثاني 2022 ايقاف استقطاع الضريبة البالغة 20% على بطاقات شحن الهواتف والانترنت واعتبارا من 1 كانون الأول من نفس العام.

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