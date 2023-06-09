الصدر يرد بتغريدة مطولة على اتهام والده بـ

2023/06/09 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، تغريدة مطولة للرد على "شبهة" اتهام الشهيد الثاني محمد محمد صادق الصدر بكونه "مرجع بعثي"، وهي تهمة مستمرة حتى الان، بحسب تغريدة الصدر.

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