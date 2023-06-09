برئاسة الحلبوسي.. البرلمان يستأنف التصويت على الموازنة

2023/06/09 | 21:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف مجلس النواب، مساء اليوم

الجمعة، جلسة التصويت على مشروع قانون

الموازنة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "مجلس

النواب وبرئاسة مـحـمـد الحلبوسي

يستأنف التصويت

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