2023/06/09 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تطلق قرابة الـ4 آلاف حصة وقودية للمولدات الأهلية “غير المسجلة” المركز الخبري الوطني.

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