خطة السعودية تجاه نجوم الكرة..

2023/06/09 | 21:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، إلى جهود السلطات السعودية، لجعل البلاد وجهة لأسماء لامعة من عالم كرة القدم، منوها برغبة الرياض في إعادة تجربة كل من قطر والإمارات.

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