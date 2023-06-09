نهائي أوروبا: غوارديولا ينسب نجاحاته إلى ميسي وهالاند

2023/06/09 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول (أ ف ب) – نسب المدرب الإسباني بيب غوارديولا الجمعة نجاحاته الرئيسية إلى لاعبيه الكبار في الأندية التي اشرف عليها ذاكراً بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم النروجي إرلينغ هالاند، عشية نهائي دوري أبطال أوروبا لفريقه مانشستر سيتي الإنكليزي أمام إنتر الإيطالي.ولدى سؤاله عن أسباب نجاحه، أجاب اللاعب والمدرب السابق لنادي برشلونة في […]

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