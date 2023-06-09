احداث جلسة الموازنة.. مجلس النواب يواصل قراءة المادة الثانية بالموازنة

2023/06/09 | 21:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: احداث جلسة اقرار الموازنة..لحظة بلحظة: مجلس النواب يواصل قراءة...

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مجلس النواب يواصل قراءة المادة الثانية بالموازنة أولاً على المسلة.

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