أدونيس لـ (الزمان):الثقافة العربية عرجاء لأنها دينية

2023/06/09 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون قال‭ ‬الشاعر‭ ‬والمفكر‭ ‬السوري‭ ‬أدونيس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الثقافة‭ ‬العربية‭ ‬ليست‭ ‬معرضة‭ ‬لاختراق‭ ‬من‭ ‬الدين‭ ‬لأنها‭ ‬دينية‭ ‬أساسا،‭ ‬ولاتزال‭ ‬دينية‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر،‭ ‬وما‭ ‬لم‭ ‬تتحرر‭ ‬من‭ ‬الدين‭ ‬ستظل‭ ‬تعرج،‭ ‬وهي‭ ‬الآن‭ ‬عرجاء‭ ‬،أكثر‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭ ‬،‮ ‬ولفت‭ ‬ادونيس‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬طبعتها‭ ‬الدولية‭ ‬بلندن‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬العربية‭ ‬هي‭ […]

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