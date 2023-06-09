2023/06/09 | 22:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرباط – عبدالحق بن رحمون قال الشاعر والمفكر السوري أدونيس أن «الثقافة العربية ليست معرضة لاختراق من الدين لأنها دينية أساسا، ولاتزال دينية بشكل أو بآخر، وما لم تتحرر من الدين ستظل تعرج، وهي الآن عرجاء ،أكثر من وقت مضى» ، ولفت ادونيس في تصريح لـ (الزمان) في طبعتها الدولية بلندن الى ان السلطات العربية هي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدونيس لـ (الزمان):الثقافة العربية عرجاء لأنها دينية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدونيس لـ (الزمان):الثقافة العربية عرجاء لأنها دينية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدونيس لـ (الزمان):الثقافة العربية عرجاء لأنها دينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).